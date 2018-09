Dragnea a mentionat, la Palatul Parlamentului, ca discutiile care s-au purtat in ultima vreme in partid nu mai trebuie lungite foarte mult.

Intrebat daca ar trebui convocat un Comitet Executiv National, Dragnea a spus ca a vorbit cu foarte multi colegi, o sa mai discute luni si marti, apoi o sa decida impreuna.

Presedintele PSD a mentionat ca nu stie daca exista o scrisoare a unor lideri social-democrati prin care i se cere sa renunte la sefia partidului.

"Nu stiu, am vorbit cu majoritatea colegilor care au avut si pozitii in sensul asta, care urmeaza sa aiba pozitii in continuare in sensul asta, cu toti cu care am vorbit ideea este ca inchidem toate aceste discutii, pentru ca avem aprobat un pachet de proiecte la Comitetul Executiv, sunt cele din programul de guvernare de care trebuie sa ne ocupam, nu de discutii din astea fara sfarsit. Nu le vad bine deloc (astfel de discutii - n.r.)", a afirmat el, potrivit Agerpres.

Intrebat daca este dispus sa faca un pas in spate in cazul in care i se cere acest lucru, Dragnea a precizat ca "aceasta problema vine din afara partidului".

"S-a discutat de multe ori asta la noi in partid, s-a discutat si in congres, s-a discutat si la miting si la alte Comitete Executive, tot timpul revine aceasta problema care vine din afara partidului, din pacate. Pe mine ma intereseaza foarte mult sa ducem pana la capat programul de guvernare, nu mofturile unora sau altora si nici temele impuse de Iohannis", a aratat acesta.

Dragnea a mai spus ca, deocamdata, nu i s-a cerut sa faca un pas in spate, "dar nu e imposibil".

Intrebat daca functia de presedinte se da sau se castiga, Liviu Dragnea a raspuns: "Functia de presedinte al partidului nu se ia cu japca, se ia printr-un vot masiv si nu poti sa o tranzactionezi ca la piata".