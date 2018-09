Orban a afirmat ca managerii politici pe care ii da PSD sunt "la genunchiul broastei" si nu intelege cum membrii PSD accepta situatia. Totodata, el a adaugat ca in administratie in ultima perioada au fost angajati "amantele, beizadelele, nepoatele, nepotii, toate pilele si lipitorii de afise ai PSD".

Liderul PNL a afirmat ca ministrul Carmen Dan a aboslvit facultatea cu nota 5,50, iar in cazul ministrului Economiei, Danut Andrusca, este o diferenta de 14 ani intre absolvirea liceului si a facultatii.

"Avem mari probleme in Romania, carora trebuie sa le gasim un raspuns serios. Primul si cel mai important, va spun ca de aici pleaca toate relele, distrugerea capacitatii administrative si distrugerea calitatii managementului politic asigurat de partidele politice care a ajun la un varf, suntem intr-un fund pe care nu-l mai putem accepta. Orice tara este condusa de oameni care au in spate experienta, pregatire, echipe de profesionisti, astazi, managerii politici publici pe care ni-i da partidul de guvernamant sunt la genunchiul broastei. Eu oameni atat de prosti, de nepregatiti, de inculti, de incapabili sa inteleaga lucruri elementare, simple, n-am vazut in viata mea. Cred ca este cel mai idiot guvern din istoria Romaniei, cei mai prosti ministri care au existat vreodata in istoria Romaniei. Eu nu pot sa inteleg, cum de chiar si astia din PSD, membri PSD, cum pot sa accepte o asemenea situatie in care de regula un partid care ajunge la guvernare trebuie sa dea ce-i mai bun, PSD a dat cei mai prosti ministri, cei mai prosti administratori din istoria Romaniei", a spus Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca anul acesta s-au angajat in administratie 12.000 de persoane.

"A existat o perioada de plecare din administratie, acum a inceput o perioada de revenire in administratie. De la inceputul anului s-au angajat cred ca peste 12.000 de oameni in administratia centrala. Este tentatia salariilor. Dar cine vine acuma? (...) Amantele, beizadele, nepoatele, nepotii, toate pilele si lipitorii de afise ai PSD. Daca te uiti la CV-ul lor, cum e la Andrusca, Intre absolvirea bacalaureatului, a liceului si bacalaureatului pe care l-a facut pe vremea lui Ceausescu si absolvirea facultatii, cred ca sunt 14 ani de zile. Iar omul respectiv in tipul asta a avut o activitate onorabila, vindea brifcor, se ocupa de diverse lucruri, a fost in vacanta, da. Daca-i cauti pe astia si te uiti, Carmen Dan, de exemplu, s-a chinuit, cu mare greutate a terminat la Universitatea Ecologica cu 5,50. Nu si-a dat licenta acolo si a dat-o ghiciti unde, la Alexandru Ioan Cuza, la Militie, la Politie, evident in perioada unui ministru PSD", a mai spus Orban.

Ludovic Orban i-a indemnat pe liberali sa atraga in partid profesionisti, specialisti si sa promoveze oamenii de calitate.

"Trebuie sa fim extrem de atenti cu noi, trebuie sa aducem pe langa oamenii de calitate pe care sa-i promovam, in baza unor rezultate certe si efective pe care le-au avut de-a lungul vremii, trebuie sa aducem oameni de valoare, oameni specialisti, oameni care au solutii", a mai subliniat Orban.