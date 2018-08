"Partenerii nostri strategici nu mai au incredere in guvernul Dragnea. Ruptura a devenit definitiva in momentul cand cei doi lideri ai coalitiei PSD+ALDE s-au ratoit la Departamentul de Stat al SUA.

V-am spus din iarna ca nu vom primi invitatia sa incepem negocierile pentru apartenta la OECD. Asta desi Dragnea ne spunea ca a aranjat el la Budapesta. Nu am primit si nu primim prea curand.

Scrisoare trimisa de guvernul Dragnea la CE nu are scopul de a-i convinge pe cei de acolo. Acolo usile sunt inchise pentru Dragnea si gasca lui. Romania este deja pusa in categoria statelor iliberale/totalitare cu un guvern care face jocurile Turciei si ale Rusiei. Romania o sa fie evitata de acum inainte pentru ca este vazuta ca o "cartita" a Rusiei in interioru UE si NATO.



Dragnea a trimis scrisoarea pentru a-si calma electoratul si pentru a mai da un subiect "pozitiv" trompetelor PSD-iste. Despre asta este vorba,

La o saptamana dupa interventia barbara asurpa propriilor cetateni, PSD +ALDE continua manipularile pentru propriul electorat. Ghinionul lor este ca dovezile sunt prea multe si mai ales peste tot.

Asa cum v-am spus, trebuie sa fim realisti. Acest guvern va incerca sa ascunda totul. Dar nu este sfarsitul acum. Acesti oameni vor raspunde dupa 2020", a scris Florin Citu pe Facebook.