"Jandarmeria a intrat intr-o spirala a minciunilor care servesc propaganda partidului-stat PSD. Institutia a devenit nu doar instrumentul de represiune al PSD dar si instrumentul de propaganda al acestora. Este tipic unor regimuri autoritare ca organisme militare sa fie implicate in represiune si dezinformare", a declarat Dan Barna, presedintele USR.

"De la protestul din 10 august pana astazi, reprezentantii Jandarmeriei se contrazic in declaratii, iar cetatenii asista la un spectacol al dezinformarii. Prima minciuna a institutiei a fost referitoare la starea de sanatate a femeii jandarm care a fost agresata in Piata Victoriei. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei anunta sambata ca Stefania ca ar putea ramane paralizata, desi femeia jandarm a plecat pe picioarele ei de la miting.

Minciunile au continuat cu informatia potrivit careia toata operatiunea a fost supravegheata de un procuror militar. Parchetul militar a dezmintit, un procuror militar se afla intamplator in Piata Victoriei si s-a autosesizat. Jandarmeria a mintit si in privinta jurnalistilor, precizand ca au parasit zona de siguranta si nu aveau legitimatiile la vedere si de aceea au fost agresati de jandarmi, desi numeroasele inregistrari aparute in spatiul public au demonstrat contrariul.

Jandarmii se contrazic si in privinta ordinului de interventie. Purtatorul de cuvant al institutiei Marius Militaru a declarat ca ordinul a fost semnat de Prefectul Capitalei la ora 23:11, iar coordonatorul operatiunii jandarmilor Laurentiu Cazan a precizat ca ordinul a fost semnat de Prefect la ora 20:00.

Institutia s-a decredibilizat si cand a afirmat ca jandarmii au atentionat multimea cu mesaje sonore si luminoase, in conditiile in care numerosi cetateni care au fost prezenti in strada nu au auzit aceste mesaje", se arata intr-un comunicat al formatiunii.