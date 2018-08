"Logistica, infrastructura si softurile trebuie cumparate. Ele oricum trebuiau cumparate. Si ANAF si Casa de pensii trebuie sa se modernizeze pentru ca sunt ani de zile in care, din pacate, nu s-a facut lucrul asta. Separat de asta, cu legea pensiilor sau fara legea pensiilor, noi trebuie sa informatizam administratia publica. Trebuie sa facem ca omul sa nu mai fie nevoit sa mearga la ghisee. E un proiect greu, ambitios, dar il vom duce si pe asta la capat", a afirmat Dragnea, potrivit jurnalul.ro

Potrivit lui Dragnea, efortul bugetar pentru sustinerea pensiilor in acord cu noul proiect de lege poate fi sustinut.

"In ceea ce priveste impactul, in 2016 pentru pensii s-au alocat 51,6 miliarde lei. In 2019, pentru a sustine cresterea punctului de pensie, se vor aloca 75,5 miliarde lei. (...) In 2020 - 92,2 miliarde de lei, iar in 2021, cu intrarea in vigoare a noii legi - 125,2 miliarde lei. Acestea sunt fondurile care trebuie alocate in bugetul de pensii pentru a se plati pensiile in 2019, 2020. (...) Nu putem sa iesim cu o lege a pensiilor fara sa calculam impactul si fara sa vedem daca acest efort bugetar poate sa fie sustinut. Poate sa fie sustinut fara probleme", a adaugat Dragnea.