El considera insa ca aceasta opinie preliminara "le da o palma peste ochi" celor din Opozitie si presedintelui care au spus ca legile Justitiei nu trebuie modificate.

"Comisia de la Venetia le da o palma peste ochi celor de la Opozitie si presedintelui Romaniei, pentru ca acestia au cerut de nenumarate ori sa nu se modifice nimic, sa se intarzie si au facut tot felul de sesizari la Curte sa nu intre in vigoare, sa se amane, sa se blocheze. Comisia de la Venetia, o sa observati ca cere sa se faca anumite modificari, iar cei care au spus sa nu se faca nimic sunt contrazisi de aceasta", a spus Nicolicea pentru AGERPRES.

Social-democratul a aratat ca, in ce priveste fondul, Comisia de la Venetia se contrazice

, a afirmat Nicolicea.

Acesta a adaugat ca legea nu a fost modificata in privinta numirii procurorilor de rang inalt, ea a ramas ca si pana acum, iar presedintele are un rol in aceasta privinta.

"De asemenea, daca de aici se isca problema, ar trebui sa sesizati urmatoarea chestiune - revocarea procurorului sef al DNA s-a facut pe legea veche, nu pe propunerea legislativa.(...) Deci nemultumirile sunt la adresa legii vechi", a mentionat acesta.

Intrebat care ar fi explicatia ca cele doua rapoarte ale Comisiei de la Venetia sunt diferite, Nicolicea a raspuns: "Ar trebui sa le facem o adresa oficiala, sa-i intrebam care este raportul valabil".

"N-as vrea sa banuiesc pe careva de manipulare si rea credinta, dar sa nu iti citesti propriile documente adoptate mi se pare cam deplasat, ca sa nu zic ca se fac de ras", a adaugat acesta.

Comisia de la Venetia a recomandat vineri Romaniei sa reconsidere sistemul de numire si demitere a procurorilor de rang inalt, inclusiv prin revizuirea prevederilor respective din Constitutie, in vederea crearii de conditii pentru un proces de numire si demitere neutru si obiectiv prin mentinerea rolului institutiilor, cum ar fi presedintele si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), capabile sa echilibreze influenta ministrului justitiei.

Recomandarea face parte din opinia preliminara, publicata vineri, a Comisiei de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional) cu privire la proiectele de amendamente la trei proiecte de modificare a legilor justitiei din Romania.