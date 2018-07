Subiectele abordate in cadrul intalnirii au vizat aspecte referitoare la evolutiile in domeniul justitiei din Romania, cu referire la ultima misiune de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), care a avut loc in perioada 25-27 iunie 2018, potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei.

In acest context, ministrul justitiei a salutat buna cooperare dintre autoritatile romane si Comisia Europeana in cadrul MCV si a reiterat aspiratiile Romaniei legate de finalizarea MCV prin indeplinirea recomandarilor din raportul Comisiei Europene din ianuarie 2017.

Cei doi oficiali au discutat totodata pe marginea stadiului modificarilor legilor justitiei, Codului penal si Codului de procedura penala. Ministrul Justitiei a aratat faptul ca legile justitiei au fost supuse de mai multe ori controlului de constitutionalitate, au fost puse in acord de catre Parlament, cu deciziile Curtii Constitutionale si de asemenea, au fost solutionate cererile de reexaminare formulate de Presedintele Romaniei. In ceea ce priveste Codul penal si Codul de procedura penala, acestea fac, in acest moment, obiectul controlului de constitutionalitate, asteptandu-se deciziile Curtii Constitutionale. In acelasi timp, ministrul justitiei a aratat ca a fost sesizata Comisia de la Venetia, care urmeaza a emite opinii fata de proiectele de lege discutate.

Intalnirea a reprezentat un bun prilej pentru a realiza o introducere cu privire la masurile de pregatire in domeniul justitiei, in vederea preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in prima jumatate a anului 2019. Pe marginea acestui subiect vor avea loc discutii detaliate in cadrul unei intalniri bilaterale viitoare.

Intrevederea din data de 13 iulie 2018 a constituit o oportunitate deosebita de consolidare a dialogului cu oficialii din cadrul Comisiei Europene si de exprimare a nevoii de continuare a acestui dialog de catre ambele parti.