"Nu sunt implicat si apucaturi dictatoriale nu am avut niciodata, nici nu imi propun sa am. Nu l-am ascultat, dar am citit anumite stiri. E ingrijorator. E mai mult decat evident ca omul si-a luat o palarie prea mare. Nu face fata. Cu aceasta palarie prea mare si-a terminat argumentele politice.

E o abordare inadecvata. Daca ar fi un simplu politician as lasa-o la inadecvata, dar este ingrijorator. E lider de partid, de camera si conduce prin interpusi guvernul", a declarat Klaus Iohannis, citat de digi24.ro.

"Nu-s prost. E clar ca miza principala a lui Iohannis este ca eu sa nu mai exist", a spus Liviu Dragnea miercuri seara.