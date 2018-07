"Un alt domeniu prioritar al mandatului meu este Sanatatea, pentru care in ultimii doi ani au fost alocate bugete record, in comparatie cu ultimii 25 de ani, doar pentru 2018 fiind prevazute 111 milioane de euro.



Anul acesta am demarat procedurile pentru construirea unui spital metropolitan cu 1.000 de paturi in zona de nord a orasului, precum si a doua spitale zonale, cu cate 300 de paturi, in sectoarele 3 si 6.

De asmenea, in cladirea veche a spitalului „Dr. V. Gomoiu”, care va fi consolidata si modernizata, va fi amenajat un Centru de Excelenta in oncologie Pediatrica", a scris Gabriela Firea pe Facebook.

"De anul acesta, Bucurestiul are unul dintre cele mai moderne spitale de ortopedie si traumatologie de Europa, Primaria Capitalei finalizand o investtie pe care am gasit-o blocata asemenea multora. Aparatura medicala pentru cele 19 spitale a fost modernizata. A fost achizitionata aparatura medicala ultramoderna - ambulante sau mobilier in valoare de peste 13 milioane de euro. De anul trecut si anul acesta, investitiile in cabinetele medicale scoalre s-au ridicat la peste un milion de euro, fiind achizitionate 50 de truse dentare oi si 84 de sterilizatoare cu aburi pentru cabinetele stomatologice din reteaua scolara", a mai spus primarul in prezentarea video, potrivit digi24.ro.