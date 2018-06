Iata care sunt 9 dintre cele mai comune si mai costisitoare greseli de reamenajare a locuintei:



1. Vrei sa faci prea multe de unul singur

Ai un job full time, ai o familie si abia reusesti sa aduni cateva ore de somn pe noapte. Daca peste toate acestea ai de gand sa duci la bun sfarsit un plan de renovare a casei, s-ar putea sa te aglomerezi cu mult prea multe lucruri in acelasi timp, iar rezultatul sa fie nesatisfacator, mai ales daca vrei sa faci totul de unul singur. Si chiar daca vei apela la o echipa care sa munceasca in casa ta, tot procesul va implica mizerie, galagie, stres, munca de planificare si rabdare. Riscul este ca din neatentie si oboseala sa iei decizii gresite, care mai tarziu se vor dovedi costisitoare.



2. Te ghidezi dupa trenduri de moment

Una dintre marile greseli pe care le poti face intr-un proces de renovare si reamenajare a locuintei este sa te ghidezi dupa lucruri care sunt la moda in acest moment, ignorand gusturile tale si ale familiei tale. Un ghid pentru amenajarea bucatariei poate fi de un ajutor mult mai mare decat sa urmaresti trendurile actuale in materie de materiale si culori, trenduri care in mod cert vor trece si vor fi inlocuite cu alte lucruri, ceea ce te-ar putea influenta si pe tine sa faci schimbari la un interval destul de scurt de timp.



3. Nu faci diferenta intre ieftin si eficient

Tine minte ca pentru o renovare de succes nu este obligatoriu sa alergi dupa cele mai scumpe lucruri. Insa una este sa faci un raport calitate-pret eficient, alta este sa cauti lucruri ieftine. Cel mai bun sfat este sa cauti intotdeauna materialele, mobila si electrocasnicele care vor rezista mai bine in timp, la un pret mediu.



4. Bugetul este calculat gresit

Oricare ar fi calculul initial, adauga de fiecare data o marja de eroare de cel putin 25%. De fiecare data, lucrarile intr-o locuinta vor depasi in privinta pretului estimarile initiale. Si asta din cauza pieselor mici, a obiectelor de finisaj si a altor elemente care de cele mai multe ori trec neobservate atunci cand iti calculezi bugetul initial.



5. Masuratorile sunt incorecte

O vorba veche in constructii spune ca mai bine masori de doua ori si tai o singura data, decat sa faci invers. Asigura-te de fiecare data ca masuratorile pe care le ai pe hartie si de la care pleci in cautarea pieselor de mobilier din casa sunt 100% corecte. Eventual, fa aceste masuratori alaturi de o alta persoana, pentru a va putea verifica reciproc.



6. Nu comunici bine cu echipa de meseriasi

Atunci cand apelezi la o echipa de meseriasi este foarte important sa stii sa le comunici corect lucrurile pe care vrei sa le faci in locuinta, cum trebuie sa arate la final si orice detaliu pe care vrei sa-l ia in considerare. In plus, e de recomandat sa verifici fiecare pas al lucrarilor din locuinta, pentru a te asigura ca nu vei ramane la final cu un rezultat nefericit, scump si care nu mai poate fi reparat asa de usor.



7. Nu gandesti la scara larga

Reamenajarea unei case nu poate fi facuta fara un plan general. Nu poti avea un living in stil rustic, cu semineu electric, cu o bucatarie moderna si un dormitor futurist, dar cu pat cu baldachin. Alege o linie generala a locuintei si fa-ti un plan plecand de aici.



8. Nu ai autorizatie

Pentru proprietarii de case cu teren, lucrarile de extindere a locuintei pot fi blocate de anumite autorizatii. Verfica daca ai nevoie sau nu de asa ceva, pentru ca altfel te poti trezi ca trebuie sa darami orice lucrare facuta in curtea casei tale, daca aceasta nu respecta legea.



9. Te razgandesti pe parcurs

Se poate intampla ca planul initial sa se schimbe pe drum. Daca uneori mici modificari pot fi facute usor, fara sa iti dea toate calculele peste cap, alte schimbari pot fi foarte costisitoare, precum spargerea unui perete din casa sau adaugarea unor elemente noi care iti schimba complet masuratorile.