In urma cu o saptamana, Cristian Topescu a fost internat de urgenta la Spitalul Elias. El suferea de mai multe afectiuni cronice, printre care si diabet.

Fostul comentator sportiv, licentiat al Institutului de Educatie Fizica si Sport (1970), Topescu a avut si un mandat de senator de Bucuresti, in urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008, scrie Digi24.

Intre anii 1964-2004, Cristian Topescu a lucrat ca reporter sportiv, realizator de emisiuni, comentator sportiv, redactor sef sport, director general adjunct TVR.

In luna martie a anului 2017, presedintele Klaus Iohannis i-a acordat lui Cristian Topescu Ordinul „Steaua Romaniei”. Cristian Topescu a mai primit Ordinul Meritul Sportiv, Ordinul Olimpic Colanul de Aur si Ordinul National Serviciul Credincios in grad de Cavaler. De asemenea, in urma unui decret semnat de presedintele Romaniei in octombrie 2016, colonelul in retragere Cristian Topescu a fost avansat la gradul de general de brigada.