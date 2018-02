"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Republica Croatia ca prognozele meteorologice locale indica, pentru perioada imediat urmatoare, caderi importante de precipitatii sub forma de ninsoare. Din cauza stratului de zapada existent pe carosabil, se inregistreaza intarzieri ale mijloacelor de transport, in zonele montane Lika si Gorski Kotar, in partea centrala si nord-vestica a Croatiei. Cele mai multe drumuri sunt umede si foarte alunecoase, in special in zona podurilor si viaductelor, din cauza temperaturilor scazute, existand pericolul formarii poleiului. Din cauza vantului foarte puternic, circulatia rutiera este suspendata pe urmatoarele elemente de infrastructura:

autostrada A7 Draga-Šmrika, in ambele directii;

pe sectiunea drumului adriatic DC8 Senj-Sveta Marija Magdalena

Circulatia mijloacelor de transport pentru pasageri este permis numai pe:

autostrada A1 intre intersectiile Sveti Rok si Maslenica;

autostrada A6 Rijeka-Zagreb intre intersectiile Kikovica si Delnice;

drumul adriatic DC8 Novi Vinodolski-Senj;

drumul national DC25 Gospić-Karlobag

La podul Krk exista o interdictie de circulatie dinspre DC8 Bakar-Novi, a autobuzelor supraetajate, remorcilor, motocicletelor, precum si a camionetelor de transport marfa dinspre DC8 Bakar-Novi Vinodolski. Vehiculele de marfa care circula intre Rijeka si Zagreb sunt excluse de pe autostrada A6 si redirectionate in spatiul de servicii Vukova Gorica, in directia Rijeka, motiv pentru care locurile de parcare sunt supraaglomerate. Se recomanda folosirea spatiilor de servicii situate inainte de jonctiunea Karlovac.

Date fiind conditiile de conducere pe timp de iarna, exista o interdictie de circulatie a vehiculelor de marfa cu remorca, iar toate celelalte vehicule trebuie sa utilizeze echipamentul de iarna pe drumurile din zonele afectate de zapada.

Pentru informatii actualizate, se recomanda consultarea paginilor dedicate de Internet: Automobil Clubul Croat; Compania Nationala Croata de Cai Ferate; Autoritatea Portuara Croata si Agentia Croata de Aviatie Civila, precum si meteoalarm.eu, iar, in situatii de urgenta, pe teritoriul croat, se poate apela numarul european unic de urgenta 112", se arata intr-un comunicat MAE.