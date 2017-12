Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, politistii bucuresteni specializati in investigarea fraudelor, coordonati de Parchetul Tribunalului Bucuresti, cu sprijinul SRI, pun in executare sapte autorizatii de perchezitie si sapte mandate de aducere, in Capitala si in judetele Giurgiu, Prahova si Valcea, pentru destructurarea unui grup infractional implicat in evaziune fiscala si spalare de bani, transmite MEDIAFAX.

Actiunea vizeaza identificarea unor mijloace de proba (registre, facturi si alte documente contabile), in continuarea cercetarilor care se desfasoara intr-un dosar penal privind evaziune fiscala si spalare de bani.

Conform sursei citate, in urma cercetarilor s-a stabilit ca grupul infractional a achizitionat din spatiul intracomunitar produse petroliere (motorina, bitum rutier), iar prin folosirea unui circuit evazionist membrii retelei s-au sustras de la plata impozitelor datorate statului roman, aducand bugetului un prejudiciu cumulat care depaseste suma de 2,5 milioane de euro.

Politistii si procurorii bucuresteni specializati in investigarea fraudelor au monitorizat de mai multe luni activitatea acestui grup infractional, format din mai multe persoane si al carui lider este deja arestat preventiv intr-o alta cauza penala privind infractiuni de acelasi gen.