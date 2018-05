Liderul PNL o acuza pe Viorica Dancila de inalta tradare, prezentarea cu rea credinta de informatii presedintelui Romaniei, uzurparea functiei si divulgarea de informatii secrete de stat.

Liderul liberal a precizat ca aceste fapte sunt legate de "pregatirea, adoptarea, aducerea la cunostinta opiniei publice si tot ce s-a intamplat dupa" adoptarea de catre Guvern a memorandumului privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

"Aceasta sesizare e depusa de mine, Ludovic Orban, in calitate de cetatean al Romaniei, si am facut acest demers pentru ca l-am considerat o obligatie morala fata de mine. Nu am inchis niciodata ochii, nu am sa tac, sa fiu pasiv cand am sa vad lucruri grave care afecteaza interesele generale ale Romaniei. Ceea ce se intampla Romania si in alte tari risca sa puna in pericol interesele fundamentale ale Romaniei, puse pe taraba de talcioc, de Dragnea si acolitii sai, risca sa distruga orice credibilitate a Romaniei pe plan extern, risca sa dinamiteze punti care au fost construite in zeci de ani.(...) Am considerat necesar ca cineva sa cerceteze aceste fapte. Eu nu am calitatea, nu sunt eu procuror", a afirmat Orban.