"Cred ca este un miting de sustinere a familiei traditionale din politica, formata din Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu. Eu cred ca nimeni nu are dreptul sa politizeze aceasta tema, care este o tema de constiinta, iar faptul ca PSD politizeaza aceasta tema arata disperarea in care se gasesc datorita prabusirii catastrofale datorata unei guvernari catastrofale, care nu a facut altceva decat sa distruga echilibrele economice, sa creeze haos si neliniste in toate sectoarele de activitate din Romania", a declarat Ludovic Orban la finalul Biroului Executiv al PNL.

Liderul liberalilor a adaugat ca PSD a anuntat si anterior intentia de a organiza "un miting de un milion de oameni', dar "au adunat cateva sute".

"Asta cu amenintarile cu mitinguri arata grandomania. As putea spune si ca ei sunt la guvernare, rostul prezentei lor la guvernare este sa imbunatateasca viata oamenilor, sa asigure guvernare care sa asigure dezvoltare economica, care sa permita fiecarui roman sa castige mai bine, sa aiba o viata mai decenta. Ei sa se ocupe de guvernare, pentru ca guvernarea este catastrofala, iar vietile marii majoritati a romanilor sunt afectate de toate aberatiile care au fost adoptate de acesti ageamii care nu inteleg nimic din ceea ce inseamna economia si care nu au capacitatea sa guverneze aceasta tara", a mai declarat Orban, potrivit site-ului Agerpres.

Citeste si: PSD va organiza un miting de amploare in Capitala pentru sprijinirea familiei traditionale