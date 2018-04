"Presedintele Iohannis va trebui sa aiba in vedere doua lucruri. Unu - utilitatea mentinerii doamnei Kovesi in fruntea DNA si aici am mari semne de intrebare. Doi - impactul extern, pentru ca Romania vrea in Schengen. Daca nu este pregatit momentul revocarii doamnei Kovesi, Iohannis va fi pus la categoria aparatori ai coruptilor si va fi un dezastru pentru Romania. Deci Iohannis nu are de luat o simpla hotarare. Este foarte complicat. (...) Eu, daca as fi in locul lui Iohannis, n-as revoca-o, pentru a proteja interesele mari ale Romaniei, dar as pune-o sub control. Parchetul General sa se ocupe", a declarat Basescu duminica, la Romania TV, fiind intrebat daca desecretizarea protocolului semnat intre Ministerul Public si SRI schimba in vreun fel situatia lui Kovesi, respectiv decizia care ar trebui sa fie luata la Palatul Cotroceni in privinta procurorului-sef al DNA.

Totodata, Traian Basescu a spus ca acest protocol trebuie judecat de CSM si de comisia parlamentara de control a activitatii SRI, scrie Agerpres.



"Imi este clar ca, asa cum este formulat in unele zone, poate da loc la abuzuri si interpretari. (...) Acest protocol trebuie judecat in primul rand de CSM, si nu de orice sectie a CSM, ci de judecatori, si in al doilea rand trebuie judecat de comisia parlamentara de control a SRI. Ce mi se pare incorect legat de acest protocol? (...) Prin Constitutie, aceste institutii au stapan, si SRI si Parchetul General. SRI are ca stapan Comisia de control a activitatii SRI. (...) (Comisia - n.r.) Trebuia sa-l aiba de cand s-a semnat sau inainte de a se semna, pentru ca acea comisie este singura institutie care controleaza activitatea SRI. Iar Parchetul General trebuia sa se duca frumusel cu proiectul de protocol la CSM", a aratat Basescu.

"Inteleg ca sunt 64 de protocoale si va spun ca n-am vazut niciunul si nu m-a interesat vreodata sa vad vreun astfel de protocol, ca nu e in atributiunile presedintelui Romaniei", a mai afirmat Basescu.

El a mai precizat ca in mandatul sau de presedinte al Romaniei nu a fost interesat sa vada un astfel de protocol.Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri, pe site, protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale.

Documentul a fost incheiat pe data de 4 februarie 2009, fiind semnat de Tiberiu Nitu, prim-adjunct al procurorului general la acea vreme, si Florian Coldea, prim-adjunct al directorului SRI. Protocolul a fost aprobat de sefii celor doua institutii de la acea data - Laura Codruta Kovesi si George Maior.