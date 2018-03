"Romania se multumeste sa ramana prizoniera a scandalurilor zilnice intretinute la televizor cu bani publici: Statul Paralel, Dragnea si Kovesi, Vanghelie si discursuri guvernamentale citite de pe foaie!

Nici macar despre necazurile interne nu mai avem voie sa vorbim - cea mai mare inflatie din UE, cele mai multe decese din cauza gripei, cea mai mica rata de absorbtie a fondurilor europene, cele mai mici investitii, cel mai mare deficit al balantei comerciale (13 miliarde euro scoase din tara doar in 2017), etc!



Intre timp Angela Merkel si Emmanuel Macron au pornit reconstructia Uniunii Europene - un plan ambitios dar complicat / opinia mea si a #ProRomania este ca tara noastra ar trebui sa fie implicata cat mai repede si cat mai mult in acest efort / decizia lui Liviu Dragnea si a Partidului sau de a duce Romania la remorca Ungariei este o mare eroare.

Lupta Comisiei Europene contra gigantilor IT va lovi exact in Romania (care a dezvoltat in ultimii ani tocmai acest domeniu) / taxele vamale impuse de Trump vor afecta investitiile in infrastructura de care are tara noastra nevoie atat de mult!

Daca PSD a fost confiscat de Dragnea si are in frunte doar analfabeti si incompetenti, daca PNL nu este in stare sa scape de populisti si impostori - este o uriasa oportunitate pentru #ProRomania sa vina cu analize, proiecte si solutii referitoare la aceste chestiuni care vor influenta viata noastra in viitor!", a scris Victor Ponta pe Facebook.