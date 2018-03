"Parerea mea este sa terminam ce am inceput. (...) Noi suntem intr-o procedura in care am initiat revocarea pe motivele exemplificative enuntate in raport, pentru ca sunt convins si multa lume spune ca realitatea este, din pacate, mult mai bogata decat cea prinsa in raport", a declarat Toader vineri, la Antena 3, potrivit Agerpres.

Referitor la urmatorii pasi in procedura de revocare, ministrul Justitiei a mentionat sesizarea Curtii Constitutionale.

"Avem decizia Curtii Constitutionale, terminam procedura, sesizam Curtea Constitutionala si vedem", a mai precizat Tudorel Toader.