"Am citit 'raportul' Toader. Ma numar printre demodatii care inca citesc atent, cu pixul in mana. Am economisit mina - asta e vestea buna. Platforma Romania 100 din care fac parte va explica curand de ce raportul nu are niciun continut. Pe puncte, cu trimitere la lege, riguros, asa cum raportul Toader rateaza magistral sa fie.

Unii amici care inca mai cauta rationalitate intr-o mocirla cu program se gandesc ca poate dl Toader asuma rational rolul de pacalici al coalitiei, cu scopul foarte nobil de a salva simbolul luptei pentru statul de drept. Nu cred o iota. Dl Toader e un Narcis ratat, indragostit iremediabil de forma sa fara fond. Vedeti primele 5 minute din conferinta de presa... totul este despre rol, despre personajul principal fara lume in jur, teoria conspiratiei, podestrul adus de un angajat la Minister (se urca, nu se urca, aceasta-i intrebarea) si jurnalistii care Doamne fer' ar putea fotografia un raport fasait...

Imi este rusine

Lupta cu dna K, nu este despre dna K. Este despre noi si valorile minimale intr-o societate democratica. Dna K este scutul slabiciunii noastre, a celor care am plecat, a celor ca nu vrem sa ne intoarcem, care nu vrem sa votam, care traim intre zidurile cetatii fara a ne simti parte din cetate, a celor care am ridicat propriile ziduri intre noi si cetatea pervertita. Dna K nu e Mesia, e numai o femeie. Una cat mii de barbati care au ocupat butoanele cetatii. Si nu e perfecta. Caci e om. Dar e mai buna decat cei mai multi dintre noi si decat noi toti laolalta, caci sta stoic si duce o lupta care e a noastra, a tuturor. Si nu pleaca, scarbita, fara sa se uite inapoi. Ca mii de romani, in fiecare luna. Dna K duce lupta pentru o tara pe care conducatori vremelnici au decis sa o piarda in anul centenarului ei. In rest, cand cetatea va fi condusa de persoane fara rendez-vous lunar la sectii penale de prin instantele tarii, putem vorbi si despre cum poate fi DNA mai bun decat este. Pana atunci e razboi, iar la razboi te alaturi celui care duce lupta. Acum, dna K", a scris Raluca Pruna pe Facebook.