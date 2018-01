"Nu cred ca asta a vrut sa spuna domnul Tariceanu. Cred ca domnul Tariceanu a vazut acest administrator, sa spunem in ghilimele, ca un om care trebuie sa administreze foarte bine programul de guvernare si sa-l puna in practica, din punctul asta de vedere vad eu declaratia domnului Tariceanu", a spus Dancila, potrivit Agerpres.

Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, luni, ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose.

"Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri. Noi suntem intr-o situatie nefireasca in care a trebuit altcineva (n.r. - decat presedintele partidului care a castigat alegerile - Liviu Dragnea) sa fie prim-ministru. Ce rol trebuie sa indeplineasca acest prim-ministru? Si este valabil si pentru alegerea pe care noi am facut-o in momentul de fata (n.r. - Viorica Dancila) Vreau sa spun lucrul acesta ca lucrurile sa fie clare de la bun inceput, sa stim fiecare pe ce pozitie ne aflam. Premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, cum trebuiau sa fie si cei anteriori, si trebuiau sa inteleaga aceasta chestiune, un fel de administrator. Si nu o spun cu niciun fel de conotatie peiorativa. El primeste un mandat de la majoritatea parlamentara sa duca la indeplinire programul de guvernare pe care parlamentarii si partidele aflate in spate il sustin. El nu este acolo ales de cetateni, nu a participat la alegeri pentru a avea legitimitatea sa conduca Guvernul. (...) Nu e guvernul lui. Guvernul este expresia majoritatii pe care o avem in Parlament bazata pe coalitia formata de PSD si ALDE", a spus Tariceanu luni seara la Antena 3.