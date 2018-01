Din datele centralizate la MAI pana in prezent, nu mai sunt drumuri nationale blocate, insa in zonele afectate de ninsoare se circula in continuare in conditii de iarna, potrivit Agerpres.ro.

De asemenea, vineri dimineata s-a declansat o misiune aeriana executata de un elicopter SMURD pentru transportul la un spital din Galati al unei gravide din localitatea Razboinei, care urma sa fie preluata de la dispensarul din localitatea Casimcea.