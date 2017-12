Ponta, catre beneficiarii POSDRU: Sustinem proiecte corecte, cererile vor fi verificate si platite

Premierul Victor Ponta a transmis, luni, o scrisoare catre beneficiarii contractelor de finantare aferente POSDRU, in care anunta ca autoritatea de management a achitat, joi si vineri, peste 900 cereri de rambursare si ca in martie vor fi verificate si platite toate cererile aflate in intarziere.