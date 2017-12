Dupa avizarea de catre Comisiile parlamentare, propunerea ca Alex Giboi sa fie numit in functia de director general al Agerpres va fi supusa votului plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, in sedinta de luni, transmite MEDIAFAX.

Alex Giboi a activat, potrivit CV-ului sau, depus la Comisiile de cultura, ca director al Biroului de presa al PSD din luna iunie 2010 pana in prezent.

Din mai 2009 pana in iunie 2010 Alex Giboi a fost consilier parlamentar si sef al Biroului de presa al Senatului.

Intre anii 2007 si 2009 el a activat ca expert parlamentar si consilier parlamentar.

Intre ani 2006 si 2007 Alex Giboi a activat ca politolog si consultant la firma SC Strategic Thinking Group SRL.

Alex Giboi are licenta in Politologie, obtinuta la SNSPA, el fiind, totodata, si inginer, specializat in inginerie biomedicala, obtinand cea de-a doua licenta la Universitatea Politehnica Bucuresti.

Alex Giboi are 30 de ani, fiind nascut pe 03 martie 1983.

Candidatul propus de catre prim-ministrul Victor Ponta pentru functia de director general al Agentiei Agerpres, Alex Giboi, va fi votat, luni, in Plenul Parlamentului dupa discursul tinut de presedintele APCE, Jean Claude Mignon.