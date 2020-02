Social media acapareaza tot mai multa lume, intr-un prezent cand totul pare sa fie definit de goana dupa senzational si unde oamenii tind sa fie mai prezenti in online decat in offline. Insa nu toata lumea a cazut in "capcana" retelelor de socializare. Foarte multe persoane aleg sa fie libere de constrangerea de a fi urmariti si de a impartasi absolut totul cu ceilalti. Asta doar pentru ca le este mai bine astfel. Chiar si unele vedete, care ar putea sa fie in contact mai simplu cu fanii lor, aleg sa se lipseasca de Instagram, Facebook sau Twitter. Cateva exemple, asa cum au fost selectate de Best Life Online , puteti gasi in galeria de prezentare.