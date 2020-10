„Din punctul nostru de vedere, alegerile nu prezintă un risc suplimentar de răspândire a virusului. Noi am prevăzut modalităţi clare de desfăşurare a campaniei, de asemenea, pentru organizarea zilei votului. Şi, atât timp cât candidaţii respectă aceste măsuri, echipele de campanie respectă aceste măsuri, riscul de răspândire a virusului nu creşte odată cu alegerile. În toate ţările în care erau prevăzute alegeri s-au organizat alegeri, alegeri prezidenţiale în Polonia, alegeri parlamentare în Croaţia, se vede, în Statele Unite sunt alegeri prezidenţiale, gândiţi-vă că Statele Unite are un nivel de răspândire a virusului mult mai are decât nivelul de răspândire din România”, a declarat Ludovic Orban, miercuri, la Piteşti, unde a fost prezent la depunerea listelor de candidaţi ai PNL la parlamentare în judeţul Argeş, întrebat dacă Guvernul ia în calcul un scenariu în care s-ar putea amâna alegerile parlamentare.

El a subliniat importanţa regulilor de protecţie sanitară impuse de autorităţi.

„Repet, respectarea regulilor pe care le-am stabilit pentru derularea campaniei electorale, de la obligativitatea portului măştii pentru toţi candidaţii şi echipele de campanie, indiferent de indicele de răspândire a virusului, deci asta e în toată ţara, până la limitarea adunărilor publice, am limitat la 20 de persoane în spaţii închise şi la maxim 50 de persoane în spaţii deschise, cu toate regulile de distanţare, de asemenea, regulile privitoare la interacţiunea cu cetăţeanul, inclusiv regulile în care se distribuie materialele electorale, respectare acestor reguli nu permit creşterea riscului de răspândire a virusului”, a mai afirmat Orban, citat de Agerpres.