Dupa investigatia facuta de jurnalistii Rise Project lui Dan Barna, DLAF a anuntat ca liderul USR este anchetat. Jurnalistul Mircea Badea a declarat in timpul emisiunii "In gura presei" ca Barna ar trebui sa intre la puscarie.

"Dupa 6 iunie 2019 a inceput campania electorala de peste trei luni. Nu mai devreme, dar nici mai tarziu, fix in mijlocul campaniei electorale, in care Dan Barna isi permite sa nu-l sustina pe Iohannis, apare marea investigatie Rise Project. Dupa care stai ca se autosesizeaza si DNA. Domnule Barna, trebuie sa va desenez ca sa intelegeti? Nu ca ar fi atat de important sa intelegeti. Dupa parerea mea, foarte important ar fi sa intrati la puscarie. Nu numai ca acolo va e locul, pentru ca in democratie consultantii onorosi stau la puscarie, dar ma gandesc ca e cumva corect. Pentru ca cineva care a tot vorbit despre puscarii la modul acela, cineva care ne-a tot explicat ca DNA e Dumnezeu pe Pamant, in ciuda tuturor erorilor pe care le-a comis, chiar sper sa faca si cu tine o eroare, bai Barna. Eu as fi foarte multumit", a spus Micea Badea la emisiunea "In gura presei", potrivit antena3.ro.