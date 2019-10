Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda 100 de pastile de ecstasy in orasul Satu Mare.



"La data de 18.10.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului V.L., pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si introducere in tara de droguri de mare risc. In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca inculpatul V.L. a comercializat pe raza judetului Satu Mare droguri de mare risc, respectiv MDMA, contra sumei de 20 lei/comprimat, drogurile fiind cumparate din Olanda. La data de data de 16.10.2019 si 17.10.2019 inculpatul a vandut cantitatea de 61 comprimate MDMA, de culoare roz, in forma dreptunghiulara, inscriptionate, iar pe revers avand ca logo un taur. La data de 18.10.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj Napoca au organizat o actiune de prindere in flagrant pe raza municipiului Satu Mare, in momentul in care inculpatul V.L. intentiona sa vanda,contra sumei de 4000 de lei,cantitatea de 100 de comprimate de ecstasy. In urma a doua perchezitii domiciliare efectuate pe raza municipiului Satu Mare au fost ridicate in vederea confiscarii alte 640 de comprimate de MDMA. Suportul de specialitate a fost asigurat de Directia Operatiuni Speciale. Perchezitiile domiciliare s-au realizat si cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare. Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie", se arata intr-un comunicat DIICOT.

