Dupa valul de frig care a acoperit Europa pana in luna mai, nu este de mirare ca romanii calatori viseaza la o vacanta pe plaja, in bataia puternicului soare mediteranean: 66% dintre romani isi planuiesc vacanta pe litoral (comparativ cu 53% dintre calatori la nivel international).

Hoteluri: Micul dejun inclus si facilitatile cazarii sunt prioritare

Studiul arata ca 76% dintre romani prefera sa se cazeze la un hotel atunci cand pleaca in vacanta si ca micul dejun inclus in pret este cel mai important aspect atunci cand aleg cazarea (pentru 65% dintre ei). Urmatorul factor pe lista romanilor (in proportie de 62%) sunt facilitatile hotelului (piscina, spatiul spa, facilitatile pentru fitness, un restaurant de calitate etc.)

De asemenea, trei dintre primele cinci locatii internationale in care au fost cele mai multe cautari de hoteluri sunt destinatii la plaja aflate pe rivierele italiana si franceza: orasele italiene Rimini si Montesilvano, impreuna cu Nice.

In acelasi timp, trei dintre cele mai cautate cinci destinatii nationale sunt cunoscutele orase romanesti de la malul Marii Negre: Constanta, Mamaia si Eforie Nord.

Zboruri: destinatiile din jumatatea sudica a continentului atrag atentia romanilor vara aceasta

Studiul arata ca atunci cand vine vorba de cautarile de zboruri, destinatiile care au cunoscut cea mai spectaculoasa crestere comparativ cu anul trecut sunt, cu certitudine, cele care se bucura de briza marii si de clima insorita din jumatatea sudica a Europei. Asadar, cautarile pentru biletele de avion catre Chania, al doilea oras ca marime din insula Creta, au crescut cu 234% fata de anul trecut, fiind urmate de cele catre Paphos (168%), Nice (142%) si fermecatorul Dubrovnik (137%).

Niciunul dintre preturile medii catre aceste destinatii nu depaseste 160€ pentru un zbor dus-intors, iar cele mai ieftine sunt cele catre Paphos, costand 140€, si catre Chania (148€).

Analizand cele mai cautate zboruri de catre romani pentru vacanta de vara din 2019, lucrurile nu sunt cu mult diferite. Palma de Mallorca, Barcelona, Paphos si Split sunt patru dintre primele cinci cele mai cautate destinatii in privinta zborurilor, toate fiind cunoscute pentru atmosfera estivala, plajele superbe si peisajele imbracate in palmieri.

Majoritatea banilor romanilor atunci cand sunt in vacanta se duc pe cumparaturi

Conform studiului, 41% dintre romani prefera sa cheltuie bani pe obiecte precum hainele si suvenirurile atunci cand pleaca in concediu, dar si pe mancarea in restaurante si cafenele (40%). Interesul pentru activitatile culturale precum spectacolele de teatru si vizitele in muzee ocupa a treia pozitie intre prioritatile romanilor.