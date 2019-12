Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi majorat la 2.230 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2020, de la 2.080 lei in prezent, ceea ce reprezinta o crestere de 7,2 % fata de luna decembrie 2019, a anuntat, vineri, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.



Tariful orar pentru un program complet de lucru de 167,333 ore va creste anul viitor de la 12,43 lei la 13,327 lei.

Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost aprobata vineri de Executiv, iar pentru stabilirea salariului minim s-a avut in vedere o formula de calcul care ia in considerare rata inflatiei si cresterea reala a productivitatii muncii pe persoana, scrie Agerpres.

"Este datoria noastra sa sprijinim angajatii cu venituri reduse, iar prin majorarea salariului minim facem acest lucru. In acelasi timp, decizia asupra procentului cu care va creste salariul minim trebuie sa fie cumpatata si realista, astfel incat sa asiguram si mentinerea echilibrului economic. Cresterea salariului minim brut are impact pozitiv asupra grupului tinta caruia i se adreseaza, insa este necesar ca orice modificare sa tina cont de economia reala, mai ales dupa o perioada de cresteri succesive accelerate. Majorarea aprobata astazi de Guvern este una responsabila, iar decizia a fost luata in urma consultarii partenerilor sociali si pe baza unor calcule care au implicat toate cifrele si analizele pe care le-am putut accesa din sistemul public", a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

Actul normativ prevede si faptul ca, incepand de anul viitor, pentru persoanele incadrate pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in care nu sunt incluse si sporurile si alte adaosuri, se mentine la 2.350 lei lunar.

Nivelul salariului de baza minim brut a fost stabilit in urma dezbaterilor cu partenerii sociali, fiind organizate doua sedinte ale Consiliului National Tripartit, in 26 noiembrie 2019 si in 3 decembrie 2019, si dezbatut in Comisia de Dialog Social de la nivelul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in data 9 decembrie 2019.