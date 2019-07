"Opinia mea personala este ca fiecare trebuie sa-si lamureasca anumite lucruri pe care le are de lamurit. Eu personal nu cred ca este oportuna o sustinere, dar acest lucru il vom stabili in forurile statutare. Este opinia mea si o sustin, pentru ca am spus mereu ca intotdeauna cand cineva ajunge intr-o functie trebuie sa isi lamureasca semnele de intrebare care planeaza asupra lui. Stiti foarte bine ca doamna Kovesi a fost revocata in timpul mandatului unui ministru al Justitiei din Guvernul pe care il conduc si imi pastrez parerea de atunci", a declarat Dancila la receptia de ziua nationala a Frantei, potrivit sursei citate.

Pe 3 aprilie, Curtea Suprema a revocat masura controlului judiciar dispusa impotriva Laurei Codruta Kovesi de procurorii Sectiei speciale pentru magistrati. Masura fusese impusa de Adina Florea, procurorul in dosarul aducerii lui Nicolae Popa in Romania, si a fost contestata de Kovesi.