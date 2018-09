"Astazi, mai mult ca oricand exista forte politice care cauta sa puna sub semnul intrebarii aceasta constructie comuna, sa spuna ca nu functioneaza, sa spuna ca Estul Europei poate ingreuneaza ceea ce inseamna aceasta constructie comuna. Sunt aceste voci. Ori noi trebuie sa fim primii care constientizam ca proeuropeni, romanii, in general, sunt proeuropeni, sa constientizam ca avem nevoie sa venim cu un mesaj", a declarat Victor Negrescu, potrivit Agerpres.

El a participat la un nou eveniment din cadrul "Consultarilor cetatenesti pentru viitorul Uniunii Europene", organizat in parteneriat cu Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia si care a abordat tematica "Europa convergentei: inovare si digitalizare".

Victor Negrescu a amintit ca, pe perioada presedintiei Romaniei la Consiliul UE, va fi organizat un summit dedicat viitorului UE. "Sper ca acest summit sa vina in fata cetatenilor cu o declaratie, cu un mesaj privind acest viitor comun in asa fel incat cetatenii europeni sa recapete increderea in ceea ce este constructia europeana. Mai mult decat atat, aceasta declaratie trebuie sa fie ulterior urmata de adoptarea unui document, Agenda liderilor europeni pentru urmatorii ani, document care urmeaza sa fie adoptat, de asemenea, pe perioada presedintiei noastre la Consiliul UE in iunie anul viitor si este important ca si acel document sa preia mesajul central al presedintiei noastre, acela prin care este nevoie de politici europene apropiate de cetateni, politici concrete, politici pe care oamenii le pot intelege", a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

Totodata, Negrescu a mentionat ca pe perioada presedintiei Romaniei la Consiliul UE se va discuta foarte mult despre viitorul buget european.

"Sunt state care spun ca nu ar mai trebui sa contribuie atat cat contribuie acum la bugetul comun european. Sunt state care spun ca politica de coeziune nu a fost eficienta. Sunt state care spun ca politica agricola si de dezvoltare rurala nu este una de succes. In consecinta, este important pentru noi sa venim cu un mesaj, un mesaj care pe perioada presedintiei avem ocazia sa-l reiteram si sa spunem foarte clar, foarte precis, nu doar pentru noi, ci si pentru intreaga Europa", a sustinut oficialul.

Negrescu a amintit ca motto- ul Romaniei pe perioada presedintiei la Consiliul UE este "Coeziunea, o valoare comuna europeana".

Demnitarul a reiterat ca Romania este "in grafic" cu procesul de pregatire. "Cand spun in grafic ma refer la o serie de aspecte extrem de precise. Avem expertii care vor lucra pe perioada presedintiei, peste 1.500 de persoane care au fost pregatite, formate in acest sens de experti europeni. Avem o agenda de evenimente (...), avem tot ceea ce inseamna detaliile logistice stabilite, inclusiv pentru reuniunile ministeriale, dar mai ales pentru summit-ul de la Sibiu, din 9 mai (...). Romania stie ce are de facut. (...). Sunt convins ca, la 1 ianuarie, Romania va incepe cu brio aceasta presedintie si va demonstra ca suntem pregatiti pentru astfel de responsabilitati", a conchis Victor Negrescu.