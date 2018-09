USR transmite ca schimbarea regulamentului propusa de deputatul PSD Eugen Nicolicea incalca Constitutia Romaniei si reprezinta un regres intr-un stat democratic. Dreptul deputatilor USR din Parlament este dat de cetateni, si nu de parlamentarii PSD, se arata intr-un comunicat al partidului.

“PSD vrea sa ne puna pumnul in gura, comite niste abuzuri incredibile si apoi ne spune ca am incalcat reguli de curtoazie si ca ne interzice dreptul de a participa la lucrarile din Parlament. Coalitia majoritara nu vede jignirile xenofobe ori misogine pe care le aduce opozitiei. Pare ca nu au invatat faptul ca aceste abuzuri, introducerea unui stil opresiv, naste reactii adverse. Nu vor reusi sa opreasca opozitia sa se exprime prin aceste schimbari de regulament, nu vor reusi sa ne puna pumnul in gura. Dimpotriva,”, a precizat deputatul USR Stelian Ion.

Potrivit Constitutiei, deputatii au dreptul de a depune motiuni, de a semna motiuni, de a semna initiative legislative, de a avea activitate in comisii. Este absurd sa se ingradeasca drepturile si activitatea parlamentarilor USR pentru ca se creaza un precedent periculos si reprezinta inca un pas in directia dictaturii pe care PSD vrea sa o impuna in Romania.

“Coalitia majoritara face primii pasi dincolo de linia rosie, democratia din Romania se sfarseste cu mainile lor. Regulamentul este un maximum de ipocrizie. Se invoca aplicarea regulamentului din Parlamentul European, insa nu au spus cati presedinti ai Parlamentului European sunt dublu condamnati penal sau cati membri ai Parlamentului European au condamnari penale. Ori de cate ori in Parlamentul European s-a taiat microfonul in timpul regulamentar, asa cum au procedat in cazul deputatilor USR, ori ca ne-au scos butonul de la vorbitor. PSD nu vorbeste despre toate aceste lucruri pentru ca nu le sunt convenabile. Asa li se vede ipocrizia”, a subliniat Cristian Seidler, deputat USR.

In expunerea de motive formulata de USR, se arata ca textul, pe baza careia a fost instituita sanctiunea, contravine prevederilor cuprinse in art. 1 alin. (3) si (5), art. 2 alin. (1), art. 61 alin. (1) teza I, art. 69 alin. (1) si in art. 70 din Legea fundamentala, “care configureaza regimul mandatului parlamentar in concordanta cu exigentele statului de drept”.