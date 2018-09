Delegatia Comisiei de la Venetia, la discutia cu Iohannis: Opinia asupra modificarii Codurilor va fi adoptata in sesiunea din 19-20 octombrie

Presedintele Klaus Iohannis a primit, joi, la Palatul Cotroceni, delegatia Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia), context in care membrii acestui organism au mentionat ca opinia Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarea Codului penal si Codului de procedura penala urmeaza a fi adoptata in cadrul sesiunii plenare din 19 - 20 octombrie, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.