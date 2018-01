"Am luat salariile la noi si astazi este ziua de salarii. Prin ordin de ministru, toti profesorii, in data de 14, vor primi salariile, nu va mai fi nicio intarziere - care era de multe ori din cauza, poate, a amanarii unor decizii la nivel local, constituire de consiliu local, rectificare bugetara. S-au platit toate salariile. Azi am platit 1,106 miliarde de lei - salariile pentru toti profesorii din Romania. Nu este o problema de salarii, din punctul acesta de vedere", a declarat, vineri, Liviu Pop, prezent la Bistrita, potrivit Hotnews.ro.

Ministrul a facut si precizari legate de voucherele de vacanta. Potrivit declaratiilor, acestea ar urma sa fie platite in luna martie.

"Incepand cu luna viitoare, vom deschide finantarea pentru voucherele de vacanta. Avem 390 milioane de lei, pe care, conform legii, trebuie sa ii acordam pana in luna noiembrie. In luna februarie, vom face deschiderea, urmand ca, in functie de cum se organizeaza inspectoratele scolare, in lunile martie, aprilie, mai - eu as vrea ca in luna martie - sa fie platite toate voucherele de vacanta pentru toti profesorii, pentru ca asa ne-am angajat prin programul de guvernare, asa ii avem banii prinsi in buget si, din perspectiva finantarii, nu avem o problema", a precizat Liviu Pop.