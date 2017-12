Thrillerul "Argo" fusese nominalizat la sapte premii Oscar si a mai fost recompensat cu trofeele pentru cel mai bun scenariu adaptat si cel mai bun montaj.

Drama "Life of Pi", nominalizata la 11 categorii, a primit cele mai multe premii Oscar, patru, printre care si cel pentru cel mai bun regizor - taiwanezul Ang Lee.

Desi conducea in topul nominalizarilor, cu selectii in 12 categorii, lungmetrajul "Lincoln", regizat de Steven Spielberg, a primit doar doua premii, printre care si cel pentru cel mai bun rol principal masculin - Daniel Day Lewis, recompensat pentru a treia oara de Academia de film americana.

Filmul "Silver Linings Playbook", nominalizat in opt categorii de premii, a primit doar un trofeu, cel pentru cea mai buna actrita in rol principal, Jennifer Lawrence.

De asemenea, musicalul "Les Misérables", nominalizat tot la opt categorii de premii, a primit trei trofee Oscar, inclusiv pentru cea mai buna actrita in rol secundar - Anne Hathaway.

Fara a constitui o surpriza, lungmetrajul austriac "Amour", de Michael Haneke, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film strain.

Cea de-a 85-a gala a premiilor Oscar a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (fostul Kodak Theatre) din Los Angeles.

Ceremonia Oscarurilor din acest an, la care vedete precum Sandra Bullock, Nicole Kidman, Mark Wahlberg, Charlize Theron, Meryl Streep si Jean Dujardin s-au numarat printre celebritatile invitate sa inmaneze plicurile cu numele castigatorilor, a fost o gala foarte muzicala, gratie prestatiilor care au fost oferite de nume mari din aceasta industrie, precum Adele, Norah Jones si Barbra Streisand - care nu a mai cantat la Oscaruri din 1977.

Gala a fost prezentata de actorul de comedie Seth MacFarlane.

Lista completa a castigatorilor celei de-a 85-a editii a premiilor Oscar:

Cel mai bun film: "Argo", de Ben Affleck

Cel mai bun regizor: Ang Lee ("Life of Pi")

Cel mai bun actor in rol principal: Daniel Day-Lewis ("Lincoln")

Cea mai buna actrita in rol principal: Jennifer Lawrence ("Silver Linings Playbook")

Cel mai bun actor in rol secundar: Christoph Waltz ("Django Unchained")

Cea mai buna actrita in rol secundar: Anne Hathaway ("Les Misérables")

Cel mai bun film strain: "Amour", de Michael Haneke (Austria)

Cel mai bun lungmetraj de animatie: "Brave", de Mark Andrews si Brenda Chapman

Cea mai buna regie artistica: "Lincoln" (Rick Carter si Jim Erickson)

Cel mai bun scenariu adaptat: "Argo" (Chris Terrio)

Cel mai bun scenariu original: "Django Unchained" (Quentin Tarantino)

Cea mai buna imagine: "Life of Pi" (Claudio Miranda)

Cel mai bun montaj: "Argo" (William Goldenberg)

Cea mai buna coloana sonora: "Life of Pi" (Mychael Danna)

Cel mai bun cantec: "Skyfall", din "Skyfall" - muzica si versurile de Adele Adkins si Paul Epworth

Cel mai bun montaj de sunet: "Skyfall" ( Per Hallberg, Karen M. Baker) si "Zero Dark Thirty" (Paul N. J. Ottosson)

Cel mai bun mixaj de sunet: "Les Misérables" (Andy Nelson, Mark Paterson, Simon Hayes)

Cele mai bune efecte vizuale: "Life of Pi" (Bill Westenhofer, Guillaume Rocheron, Erik De Boer, Donald Elliott)

Cel mai bun machiaj: "Les Misérables" (Lisa Westcott, Julie Dartnell)

Cele mai bune costume: "Anna Karenina" (Jacqueline Durran)

Cel mai bun scurtmetraj animat: "Paperman", de John Kahrs

Cel mai bun scurtmetraj de fictiune: "Curfew", de Shawn Christensen

Cel mai bun lungmetraj documentar: "Searching for Sugar Man", de Malik Bendjelloul, Simon Chinn

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Inocente", de Sean Fine si Andrea Nix Fine

La inceputul lunii decembrie 2012, premiile Oscar onorifice au fost acordate producatorului Jeffrey Katzenberg, cascadorului Hal Needham, regizorului de documentare D.A. Pennebaker si lui George Stevens Jr, un sustinator al artelor.