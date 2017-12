DJ-ul de origine britanica Friction, pe numele sau real Ed Keeley, a devenit de-a lungul celor aproape 15 de ani de cariera unul dintre cele mai

cunoscute si apreciate nume ale scenei drum and bass. A debutat in 1998 cu single-ul "Critical Mass", atragand rapid atentia caselor de discuri.

Incepand cu anii 2000, cariera sa a evoluat extrem de rapid, Friction transformandu-se dintr-un DJ intr-un producator respectabil, premiat in

repetate randuri in cadrul galelor Drum and Bass Awards, fiind totodata prezent in Drum and Bass Hall of Fame, inca din 2011.

Un an mai tarziu, in 2012, Friction a lansat "Led Astray", single ce s-a bucurat de un foarte mare succes, aflandu-se pe prima pozitie a topului de pe BBC - Radio 1 timp de 6 saptamani.

B'ESTFEST Summer Camp 2013 va avea loc vara aceasta, in weekendul 5-7 iulie, abonamentele valabile pe intreaga durata a celor trei zile de festival putand fi achizitionate de pe www.MyTicket.ro la doar 150 RON, urmand ca biletele de o zi sa devina disponibile in curand.