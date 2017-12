Presa specula ca nunta va avea loc primavara acestui an, in Qatar, tara de origine a acestuia, informeaza MEDIAFAX.

Janet Jackson a dezvaluit recent ca tabloidele s-au inselat si ca ea si Al Mana sunt deja sot si sotie. Anuntul a fost facut in timpul emisiunii "Entertainment Tonight".

"Zvonurile cu privire la o nunta extravaganta sunt pur si simplu false. Ne-am casatorit inca de anul trecut, in cadrul unei ceremonii private, linistite si teribil de frumoase. Cadourile de nunta pe care ni le-am oferit unul altuia au fost contributii la diferite acte de caritate in beneficiul copiilor. Am aprecia daca ne este respectat dreptul la viata privata si daca ni se va permite sa petrecem tot acest timp bucurandu-ne unul de celalalt. Cu dragoste, Wissam si Janet", se arata in scrisoarea trimisa presei de cuplul Janet Jackson - Al Mana.