"In semn de omagiu pentru cariera de exceptie in slujba culturii si artei vizuale din Romania, municipalitatea din Pitesti impreuna cu Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor - RADEF RomaniaFilm au hotarat ca numele pitesteanului Sebastian Papaiani sa fie purtat de Cinematograful Modern situat in zona centrala a Municipiului Pitesti", se arata in comunicat.

Evenimentul de lansare a cinematografului sub noua denumire va avea loc pe 1 martie, de la ora 18.00.

Sebastian Papaiani s-a nascut pe 25 august 1936, la Pitesti (Arges). A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica in 1960 si in 1963 a debutat in comedia regizorului Geo Zaizescu "Un suras in plina vara", unde s-a facut remarcat atat de critici, cat si de public. Memorabile sunt rolurile sale plutonier Capsuna din seria "B.D.", Alecu din "Asta seara dansam in familie", Pacala, Pompei, din "Toamna bobocilor", si mai ales Ieremia din serialul de aventuri "Toate panzele sus".

In septembrie 2011, Sebastian Papaiani a primit o stea pe Walk of Fame - Aleea Celebritatilor din Bucuresti, in semn de recunoastere pentru intreaga sa cariera, scrie MEDIAFAX.

Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romania Film" (RADEF) este o regie autonoma in subordinea Ministerului Culturii, nesubventionata de la bugetul de stat. Marius Iurascu conduce RADEF din 18 iunie 2009.

RomaniaFilm a reabilitat, modernizat si digitalizat, in mandatul actualei echipe de management, cinematografele "Victoria" din Targu-Jiu (care a primit denumirea "Sergiu Nicolaescu"), "Republica" din Cluj (care a primit denumirea "Florin Piersic"), "Patria" din Ploiesti (care astazi se numeste "Premiera"), a reabilitat sala "Europa" din Bucuresti (care se afla in circuitul Europa Cinema), a digitalizat sala "Patria" din Craiova si a deschis cinci sali de Caffe Cinema 3D, in Bucuresti, Ploiesti, Calarasi, Turnu-Severin si Craiova. In prezent, si alte sali de cinema din reteaua RomaniaFilm sunt in curs de modernizare.