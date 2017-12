Oficialul Federatiei spune ca daca Steaua va juca la fel de determinata si in dubla cu Chelsea, sansele sunt egale pentru fiecare echipa. Mircea Sandu crede ca spiritul de luptator al stelistilor demonstrat in meciul cu Aajx de la Bucuresti poate compensa in privinta diferentei de valoare dintre cele doua echipe.

”Sanse cu Chelsea? 50-50. Dupa ce a eliminat Ajax si Valencia, de ce sa nu o elimine si pe Chelsea, chiar daca este castigatoarea Champions League. Chelsea este pe o panta descendenta", a afirmat Mircea Sandu.

