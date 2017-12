Presedintele Consiliului National al Maghiarilor din Transilvania, Laszlo Tokes, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca "regimul Ponta este continuatorul unei mosteniri retrograde comuniste" si ca "este inspaimantator ca dupa 23 de ani de la Revolutie mai exista manifestarile unui regim postcomunist cu fata umana", transmite MEDIAFAX.

Tokes a prezentat "sapte norme care arata partea antimaghiara a regimului Ponta": "atitudinea antimaghiara si antiminoritara sub aspectul agresiunii antimaghiare in televiziuni, restructurarea administrativ-teritoriala a tarii fara a tine cont de orice sugestie a maghiarilor, refuzul din start al dialogului asupra autonomiei maghiarilor, o agresiune a simbolurilor nationale, a steagurilor secuiesti, repetarea doctrinei lui Ceausescu de a nu se interveni in treburile interne ale Romaniei, continuarea restrictiei privind dezvoltarea educatiei universitare in limba maghiara la Facultatea de Medicina din Targu-Mures si la Universitatea Bolyai din Cluj, atacurile catre memoria oamenilor de cultura maghiari din Transilvania, Wass Albert si Nyiro Jozsef".

Ponta: Tokes are limbaj horthyst. Reprezinta de 20 de ani interese antiromanesti

Tokes a afirmat, vorbind despre "intentia premierului Victor Ponta si a USL de a nu permite constituirea unei regiuni care sa corespunda cu Tinutul Secuiesc", ca Ceausescu a fost mai "generos" decat actualul premier, deoarece, spre deosebire de acesta, fostul dictator comunist a permis "o oarecare autonomie a maghiarilor".

"Ce se intampla in prezent ne aduce aminte de fosta dictatura ceausista, de antimaghiarismul agresiv verbal, de exemplu si noua incercare de reorganizare administrativ-teritoriala a tarii. Dar Ceausescu a fost mai generos ca a tinut impreuna judetele maghiare secuiesti. De data aceasta se face o incercare de dezbinare a judetelor maghiare. In vremea comunista inca exista o oarecare autonomie a maghiarilor in chipul judetului autonom Mures, ori noi putem vorbi de o agresiune simbolica de care vorbea si secretarul de stat Nemeth Zsolt fata de steagurile secuiesti ori neamestecul in treburile interne ale tarii", a spus Tokes.

El a adaugat ca "se duce o campanie impotriva lui Nyiro Jozsef si Wass Albert", fapt care ar reprezenta "o mostenire a trecutului comunist".