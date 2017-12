"Eu vad atacurile domnului Laszlo Tokes si ma bucur pentru ca domnul Tokes, ca si doamna Monica Macovei, au reprezentat in ultimii 20 de ani interesele straine indreptate impotriva Romaniei. Atacurile lui Tokes impotriva stabilitatii Romaniei si a reprezentantilor legitimi ai minoritatii maghiare, anume UDMR, au legatura cu faptul ca de ani de zile Tokes si Macovei sunt reprezentantii intereselor antiromanesti", a spus Ponta, potrivit MEDIAFAX.

El a sustinut ca Tokes si Macovei sunt finantati si sunt reprezentanti ai celor care vor ca Romania sa fie o tara instabila si ai celor care vor ca Romania sa fie atacata din toate partile.

"Dincolo de aceste atacuri, domnul Tokes are un limbaj horthyst. Eu vreau sa spun ca minoritatea maghiara din Romania e extrem de importanta, are exact aceleasi drepturi ca si romanii, si ca singurii reprezentati legitimi sunt UDMR, pentru ca au fost votati, in timp ce pe partidului domnului Tokes nu l-a votat nimeni, probabil Budapesta, dar maghiarii din Romania nu l-au votat", a spus Ponta.

