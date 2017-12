Bucata de continent, pe care specialistii au numit-o Mauritia, se pare ca s-a fragmentat si a disparut in ape, pe masura ce noile continente se formau, se arata in studiul recent publicat de revista Nature Geoscience.

Pana in urma cu aproximativ 750 de milioane de ani, uscatul era o masa compacta, formand un singur continent, numit Rodinia. Si, cu toate ca in prezent sunt separate de mii de kilometri de ocean, India si Madagascar erau odata vecine.

Acum, cercetatorii cred ca au gasit dovada existentei unui continent - mai precis un microcontinent - care s-a desprins candva dintre cele doua. Echipa de specialisti a ajuns la aceasta concluzie dupa ce a studiat particulele de nisip de pe plajele din Mauritius. Acestia au constatat ca, desi nisipul data din perioada unei eruptii vulcanice care a avut loc in urma cu noua milioane de ani, acesta continea minerale care erau mult mai vechi, scrie MEDIAFAX.

"Am gasit zircon in acest nisip, iar acesta este un element care se gaseste de obicei in invelisul terestru. Acesta era foarte, foarte vechi", a spus profesorul Trond Torsvik, de la Universitatea din Oslo.

Potrivit acestuia, zirconul avea o vechime cuprinsa intre 1,97 de miliarde si 600 de milioane de ani, echipa de specialisti care a realizat studiul sustinand ca acestea erau ramasite ale unei zone de uscat stravechi, care au fost acoperite in timpul eruptiei vulcanice.

Cercetarile asupra ramasitelor vechiului continent vor continua, mai spun specialistii.

"Avem nevoie de informatii despre evolutia seismica, astfel incat sa putem determina structura. Aceasta ar fi o ultima dovada care sa sustina descoperirea noastra. Sau am putea fora si mai adanc, dar asta ne-ar costa foarte multi bani", a spus profesorul Torsvik.