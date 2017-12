Proiectul a fost votat de 16 consilieri generali, membri ai PDL si PP-DD, in timp ce alti 23 dintre cei prezenti in sala la sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, membri ai USL, s-au abtinut, transmite MEDIAFAX.

Proiectul pentru functionarea teraselor sezoniere din Centrul Istoric cuprinde regulile privind activitatile de alimentatie publica ce se desfasoara intre 15 martie si 15 noiembrie si stabileste ca terasele din aceasta zona sa functioneze pana la ora 4.00.

"Agentii economici care detin terase amplasate in Centrul Istoric Bucuresti in perimetrul delimitat de Bulevardul Regina Elisabeta la nord, Bulevardul I.C. Bratianu la est, Splaiul Independentei la sud si Calea Victoriei la vest, au obligatia ca, la orele 4.00, mobilierul sa fie strans in scopul asigurarii conditiilor necesare efectuarii serviciilor de salubrizare", se arata in regulamentul supus aprobarii in sedinta de luni a CGMB.

Lansat in dezbatere publica in luna ianuarie, proiectul pentru aprobarea "Regulamentului privind organizarea si functionarea teraselor sezoniere in perimetrul Centrului Istoric Bucuresti" propunea initial ca terasele sezoniere din Centrul Istoric sa functioneze, intre 15 martie si 15 noiembrie, doar pana la ora 22.00, exceptie de la aceasta regula facand terasele din perimetrul delimitat de strazile Lipscani, Bulevardul I.C. Bratianu, Splaiul Independentei si Calea Victoriei, care ar fi putut functiona pana la ora 24.00 in timpul saptamanii si in weekend pana la ora 1.00.

Ulterior, in urma opiniilor expuse de reprezentantii societatii civile, cat si de cetatenii Capitalei care au transmis propuneri asupra actului normativ, pe perioada in care proiectul s-a aflat in dezbatere publica, regulamentul a fost schimbat, si de comun acord cu patronii teraselor sezoniere s-a stabilit ca, incepand cu ora 4.00 dimineata, acestia sa elibereze domeniul public de mobilier, pentru a putea fi facuta salubrizarea strazilor.