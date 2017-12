Potrivit publicatiei, premierul roman se declara "mai degraba perplex" in fata unor articole din presa braitanica pe tema sosirii unui val de est-europeni dupa anularea restrictiilor impuse romanilor si bulgarilor pe piata muncii din aceasta tara, incepand din 2014. In articolul din The Times, Ponta subliniaza ca muncitorii romani "nu se vor grabi (sa imigreze) in Marea Britanie" deoarece vor fi prea "ocupati cu dezvoltarea tarii lor".

Marea Britanie poate constitui o optiune atractiva, din cauza crizei economice din Europa, apreciaza publicatia, insa Ponta scrie ca Londra nu trebuie sa fie ingrijorata, deoarece el va introduce o serie de politici in Romania care sa stimuleze cresterea economica si sa consolideze economia. "Oamenii nostri sunt, de departe, cea mai valoroasa si semnificativa resursa. Iar noi vom depune eforturi pentru a-i pastra in tara", scrie Ponta in The Times, citat de Daily Mail, transmite MEDIAFAX.

De asemenea, premierul ii indeamna pe britanici sa urmeze exemplul printului Charles si sa viziteze Romania ca turisti. Charles a cumparat o proprietate in Transilvania, in 2006, si a afirmat, in gluma, ca este urmasul lui Vlad Tepes.

Ponta afirma, de asemenea, ca Charles a petrecut o vacanta la casa sa de la tara, dupa Jubileul de Diamant al reginei Elizabeth a II-a, anul trecut. "Romania nu poate fi chiar atat de rea, nu?", scrie el, sugerandu-le britanicilor sa profite de meciul Steaua-Chelsea pentru a vizita tara.

Unii experti au avertizat ca un nou val de imigranti, ca cel din momentul in care Polonia si alte state est-europene au primit aceleasi drepturi, in 2004, ar putea "afecta" sansele britanicilor de a gasi un loc de munca, potrivit Daily Mail, care adauga ca asupra Guvernului britanic sunt exercitate presiuni pentru a recunoaste ca nu are nicio idee in legatura cu numarul de imigranti ce vor veni dupa anularea restrictiilor.