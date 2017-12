"Racheta a cazut (marti) dimineata devreme in apropiere de Ashkelon si a provocat unele distrugeri pe un drum, fara sa faca victime", a precizat pentru AFP Micky Rosenfeld, un purtator de cuvant al politiei. "Este prima lansare de acest tip de la sfarsitul operatiunii «Pilon al Apararii», la 21 noiembrie anul trecut", a subliniat el, scrie romanialibera.

Israelul si miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, au incheiat prin intermediul Egiptului un armistitiu, intrat in vigoare la 21 noiembrie, in urma operatiunii militare israeliene care a durat opt zile.