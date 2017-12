Protestatarii au defilat pe strazile centrale ale Kievului, apoi s-au reunit in piata principala, raspunzand astfel apelului lansat de alianta Batkivscina (Patria), apropiata Iuliei Timosenko, partidul nationalist Svoboda (Libertatea) si cel al boxerului Vitali Kliciko - trei miscari din cadrul opozitiei parlamentare.

"Libertate Iuliei!" si "Jos banda" de la putere, au scandat ei.

"Cuvanul nostru de ordine este «Ucraina in Europa, Ucraina fara Ianukovici»", a declarat in fata multimii unul dintre liderii aliantei Batkivscina, deputatul Arseni Iateniuk.

Opozitia a organizat marsul de luni, cu scopul de a atrage atentia comunitatii europene fata de situatia din Ucraina.

"Puterea face orice pentru a impiedica (semnarea unui acord) de asociere cu UE", un document crucial pentru tara care aspira sa adere la UE, a acuzat un deputat al aliantei Batkivscina, Iuri Odarcenko, citat de partidul sau intr-un comunicat.

Presedintele Ianukovici se deplaseaza la Bruxelles pentru a participa la un summit in timpul caruia europenii vor evalua progresele inregistrate de Kiev pe calea apropierii de UE, scrie MEDIAFAX.

Relatiile dintre Ucraina si Bruxelles traverseaza o criza grava, europenii reprosandu-i presedintelui ucrainean un recul al democratiei de cand a preluat puterea, in urma cu trei ani, si retinerea opozantei Timosenko, un caz emblematic in acest sens.

Timosenko, ce se afla in prezent la spital din cauza unei hernii de disc, a fost condamnata in 2011 la sapte ani de inchisoare pentru abuz de putere. Ea este, de asemenea, cercetata pentru frauda fiscala in cadrul unui alt proces in curs si a mai fost inculpata, in ianuarie, pentru ca ar fi comandat asasinarea unui deputat in 1996.