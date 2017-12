La o gradinita din Timisoara, o educatoare le-a lipit copiilor scotch pe gura ca sa faca linste, relateaza evz.ro.

Scandalul a izbucnit dupa ce mai multi copii de la Gradinita cu program prelungit nr. 2 din Timisoara le-au povestit parintilor ca peste zi nu au putut vorbi deloc intre ei, pentru ca au stat in clasa cu benzile adezive lipite pe gura.

Evenimentul s-a petrecut vineri, insa reprezentantii Inspectoratului Scolar Timis au aflat abia marti.

"E neplacut pentru noi, pentru parintii acelor copii, s-a declansat o ancheta , urmand sa se constituie o comisie de cercetare si apoi sa se constate la nivelul unitatii de invatamant ce masura se poate lua. E posibil ca in urma acestei fapte sa poata primi un avertisment, se va analiza exact momentul in care a avut loc aceasta fapta", a declarat Aura Danielescu, inspector scolar general adjunct in cadrul Inspectoratului Scolar Timis.

Educatoarea se afla in ultimul an de activitate si ar fi spus superiorilor de la Inspectorat ca este vorba de o neintelegere, totul intamplandu-se in timpul unui joc, in care copii interpretau roluri. Copiii cu gurile lipite ar fi interpretat rolul unor ”albinute” care nu puteau vorbi intre ei ci doar zumzai.



