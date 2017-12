Astfel, potrivit studiului mentionat, 68% dintre persoanele intervievate considera ca introducerea sistemului de co-plata pentru serviciile spitalicesti nu va avea un efect semnificativ in ceea ce priveste imbunatatirea calitatii serviciilor oferite.

Mai mult, potrivit MEDIAFAX, romanii dezaproba in proportie de 78% intentia Ministerului Sanatatii de a reduce numarul serviciilor medicale oferite gratuit prin intermediul asigurarii obligatorii de sanatate, una din consecintele introducerii pachetului de servicii de baza.

Chestionati in legatura cu increderea lor in institutiile apartinand domeniului medical, romanii au mentionat in proportie de 88% SMURD, la mica distanta, cu un procent de 75%, situandu-se sectorul de servicii medicale private. Ambulanta se gaseste pe a treia pozitie, cu 49%, in timp ce sectorul de servicii medicale publice este apreciat de doar 17% dintre respondenti. La randul sau, Casa Nationala de Sanatate se bucura de increderea a 12% dintre romani, iar Ministerul Sanatatii de un procent de doar 11%.

Cele mai apreciate trei spitale publice in Bucuresti sunt Spitalul Universitar Bucuresti, Spitalul Militar Central si Spitalul de Urgenta Floreasca. Pentru sectorul privat, topul este influentat de numarul de unitati si de tipologia de pacienti (persoane fizice vs. persoane juridice) pe care o au in portofoliu.

Totodata, 72% dintre respondenti spun ca pacientii trebuie sa aiba in egala masura acces, in functie de optiunea fiecaruia, la serviciile medicale platite de catre asiguratorul public, indiferent daca sunt publice sau private, im conditiile in care Ministerul Sanatații ia in considerare incetarea finantarii spitalelor private.

Studiul realizat de Exact Cercetare si Consultanta, in colaborare cu Link Resource, a abordat de asemenea impactul exporturilor paralele asupra pietei interne de medicamente, in sensul ca pe masura ce cantitatile destinate exporturilor paralele cresc volumele distribuite catre farmacii si implicit populatiei scad.

Astfel, dintre respondentii care au declarat ca sufera de o boala cronica pentru care li s-a prescris tratament de lunga durata, 62% au afirmat ca, in ultimele trei luni, li s-a intamplat extrem de rar sau chiar niciodata sa nu gaseasca medicatia prescrisa in mai mult de trei farmacii.

Studiul a fost realizat pe un esantion de 3.268 respondenti, cu varste cuprinse intre 20 si 60 de ani, rezidente in mediul urban. Culegerea datelor a fost realizata in intervalul 1-12 februarie 2013.