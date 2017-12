Potrivit avertizarii emise de Administratia Nationala de Meteorologie, in regiunile sudice va ploua pe arii extinse, cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 de litri pe metru patrat, iar in vestul Olteniei si in sudul Banatului izolat se vor cumula peste 40 - 50 de litri pe metru patrat.

"In zona de munte vor fi mai ales ninsori. Spre sfarsitul noptii de marti spre miercuri si in prima parte a zilei de miercuri, in sudul teritoriului local ploile se vor transforma in lapovita si ninsoare", se arata in avertizarea ANM, scrie MEDIAFAX.

Vantul va avea intensificari sustinute in sudul Banatului, inclusiv zona montana, si in Carpatii Meridionali, unde vitezele vor fi de peste 70 - 80 de kilometri pe ora, dar si local si temporar in Oltenia, Muntenia si Dobrogea, cu rafale de 50 - 60 de kilometri pe ora.

Avertizarea este valabila de marti, ora 02.00, pana miercuri, la ora 15.00, in Bucuresti si judetele Timis, Caras-Severin, Gorj, Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Giurgiu, Dambovita, Ilfov, Prahova, Buzau, Calarasi, Ialomita, Braila, Tulcea, Constanta si partial in Hunedoara, Sibiu si Brasov.