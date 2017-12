"Astazi vom depune motiunea intitulata <<Guvernul Ponta, fabrica de someri>>. Normal, ea se adreseaza guvernului incompetent si care atinge cinismul maxim, deocamdata vizavi de societatea Oltchim (...)", a declarat Blaga, potrivit realitatea.net.

De asemenea, liderul PDL a afirmat ca, prin aceasta motiune, democrat-liberalii solicita ministrilor Daniel Chitoiu si Varujan Vosganian sa isi asume responsabilitatea pentru situatia Oltchim.

"Noi cerem celor doi ministri incompetenti Chitoiu, care de fapt este groparul Oltchimului, si Vosganian, care ridica mainile si spune ca nu are nicio solutie, sa isi asume responsabilitatea pentru situatia Oltchim. Cerem, de asemenea, premierului Victor Ponta sa isi ceara scuze publice fata de cei care lucreaza acolo, fata de familiile lor, fata de faptul ca i-a mintit in toata aceasta perioada. Cerem prezentarea rapida a unui plan de redresare si de privatizare a companiei si, desigur, demararea unei campanii internationale pentru a gasi investitori strategici pe care sa ii intereseze cu adevarat productia la Oltchim si nu distrugerea companiei in favoarea unor producatori din aceasta parte a Europei, care ar fi direct interesati de piata pe care o are Oltchim, atat interna cat si externa", a mai adaugat Vasile Blaga.